



Научное мышление – путь к успеху - 11.04.2017 16:17

В данный момент, одной из наиболее высокооплачиваемых сфер является IT. Многие школьники мечтают стать программистами, а не космонавтами, как десятилетия назад. Однако, для этого необходимо научится мыслить логически и решать различные задачи. Существует несколько подходов к изложению нового материала и, как следствие формированию мышления.

Изложение научного материала возможно с помощью двух методов: теоретического и практического.

Теоретический метод

Теоретический метод является оторванным от практики и повседневной жизни, в частности. В случае точных наук, коими являются химия или физика, отсутствие наглядных примеров действия определённого закона, отложения знаний может попросту не произойти. Абстрактность их формулировки в школьных учебниках, может просто пройти мимо ученика по принципу “в одно ухо влетело, во второе - вылетело”.

Практический метод (метод загадок)

Загадкой является завуалированная проблема, в которой зачастую предмет разгадки подается в образном виде. При этом процесс разгадывания развивает аналитические способности, а также улучшает процесс запоминания. Это происходит потому, что человек сам доходит до конечного результата, являясь своего рода первооткрывателем истины. А ощущение нахождения правильного ответа подкрепляет силу навыков, полученных в результате решения загадки или головоломки. Репетитор может позволить себе вольность в проведении занятий, привнеся в урок некую долю необычности.

Ричард Фейнман, один из выдающихся физико-химиков ХХ века, когда был ещё ребенком, среди своих соседей прославился тем, что чинил радиоприёмники. Перед тем, как приступить непосредственно к починке, он расспрашивал владельца о том, в чём именно состоит неисправность. Затем он не разбирал приёмник, чтобы выяснить, какая именно поломка произошла, а внимательно его рассматривал, чтобы выяснить причину неисправности. Своего рода, для него это была очередная загадка, которую необходимо разрешить с помощью наименьшего количества подсказок.

Репетитор, который выступает в роли домашнего учителя, имеет возможность излагать материал определённой дисциплин не по учебнику, а таким образом, чтобы ученик “загорелся” желанием разгадать очередную загадку. Обретённые таким образом знания будут не только каким-то совершенно абстрактным материалом, но и возможностью дальнейшего продвижение в овладении теорией.

Дополнительно, в данном случае есть возможность развить у ученика внимательность. Внимание, по своей сути, - это умение сосредотачиваться на определённой вещи и поддерживать его достаточно длительное время.

Решение загадок и головоломок, которые имеют отношение непосредственно к предмету, который преподаёт репетитор, способствует ускорению процесса мышления и нахождению наиболее простого и эффективного способа решения задания.

Развитие внимания на основании решения головоломок, связанных с определёнными дисциплинами, является действующей альтернативой современной школьной системы образования.

Источник: буки

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