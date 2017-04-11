Почти половина украинцев держит дома котов

- 11.04.2017 15:58
Почти половина украинцев держит дома котов

К котам как к домашним животным люди в разных странах мира относятся по-разному. Так, симпатию к домашним кошкам во всем мире решили измерить исследователи из немецкой компании Dalia Research. Так, по этому показателю Украина оказалась второй в рейтинге.

В конце февраля 2017 года был проведен опрос 43 тысяч человек из 52 стран по всему миру, чтобы определить процент симпатии людей к котам. Что касается Украины, то у 49% населения в семье имеется хотя бы одна кошка. Это вывело нашу страну на второе место рейтинга. 

По результатам рейтинга также было установлено, что двое котов проживает у 8% населения Украины, и у 6% украинцев имеется три кота. По последнему показателю нашу страну опережает Малайзия, где по трое котов проживает у 17% населения страны. Что касается первого места, то оно досталось России. Здесь обладателями котов в качестве домашних животных являются 59% населения.

Далее в рейтинге по любви к котам находятся следующие страны - США, где коты проживают у 43% населения, Бельгия - 42%, Аргентина - 41%. 40% жителей Италии, ОАЭ, Чили и Малайзии также являются поклонниками этих домашних животных. Меньше всего, как выяснилось, котов любят в Южной Корее - только 9% жителей этой страны держат у себя таких домашних питомцев.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: коты домашние животные, любовь к котикам

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