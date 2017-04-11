



Журналистам показали монтаж сцены Евровидения-2017 - 11.04.2017 15:39

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко ознакомил украинских и зарубежных журналистов с продвижением работ к Евровидению-2017.

В частности, представители СМИ смогли ознакомиться с процессом установки главной сцены Евровидения в Международном выставочном центре в столице. Кириленко отметил, что сейчас монтажные работы осуществляются полным ходов, и все идет согласно устанволенному графику.

Стоит отметить, что для зрительских трибун на Евровидение МВЦ арендовал у Арены Львов часть кресел.

Так будет выглядеть главная сцена Евровидения-2017 в столичном МВЦ

В целом, в Международном выставочном центре пройдет девять шоу в рамках Евровидения-2017. Это, собственно, два полуфинальных шоу, намеченные на 9 и 11 мая, а также большой финал 13 мая. Эти шоу будут транслироваться в прямом эфире. До этого пройдут доэфирные концерты 8 мая 10 мая и 12 мая в 22:00. Также ожидается проведение дневных шоу, которые пройдут в дни полуфиналов и финалов, но ранее - в 16:00. Они будут практически точной копией выступлений, которые будут показаны в прямом эфире. Практика записи доэфирных шоу Евровидения существует уже не первый год. В случае непредвиденных неполадок, как отмечают организаторы Евровидения-2017, или проблем с трансляцией, в эфир могут быть выпущены доэфирные представления.

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К слову, на выступления в рамках Евровидения-2017 билеты продаются весьма активно, и спрос существенно превышает предложение. Впрочем, билеты на репетиции все же есть в продаже.

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