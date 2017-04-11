



Животные на Земле возникли благодаря медузам - 11.04.2017 12:06

Генетический анализ позволил установить, какое животное было первым на нашей планете. Ученые готовы сказать, какое именно существо положило начало процессу эволюции.

Результатами исследования делятся представители Университета Вандербильта в Теннесси, США.

Как выяснилось, старт эволюции на Земле возник благодаря гребенчатой медузе, которая относится к типу гребневиков. Научные споры касаемо первого существа на планете стартовали в 2008 году и смогли завершиться только сейчас. Девять лет назад ученые разошлись во мнениях - одни считали, что природный мир эволюционировал из медуз, а другие считали, что всему "виной" - губки.

Ученые провели исследования и тщательный анализ тысяч генов различных животных, чтобы выяснить, какие именно гены распространены среди представитеоей фауны. Как было установлено, больше всего обнаруженных генов относилось к медузам, а именнео - к гребенчатой медузе.

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