



Тюльпановое поле в Лужанах расцветет на Пасху - 11.04.2017 10:33

В селе Лужаны на Буковине снова зацветет поле тюльпанов, которое ежегодно привлекает массу посетителей со всех уголков Буковины.

Александр Стратийчук, который является владельцем тюльпанвого поля, отмечает, что цветы распустятся примерно на Пасху, 16 апреля.

Цветы начнут цвести уже на следующей неделе, и цветение продолжится около недели.

Пышного празднования в честь цветения тюльпанов устраивать не будут. Впрочем, владелец поля отметил, что будет не против, если кто-то проявит инициативу организовать цветочный фестиваль. В будущем году, отметим, планируется посадить тюльпановое поле снова в Мамаевцах, и есть планы увеличить территорию.

Платиновая Буковина

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