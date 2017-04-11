Взрыв в Киеве ночью 11 04 2017- 11.04.2017 09:24
В ночь на 11 апреля в центре Киева прогремел взрыв. Происшествие случилось на улице Владимирской, 4, примерно в 1:00.
На первом этаже здания, где находится банковское отделение и рестораны, взрывной волной вынесло стекла. У припаркованных неподалеку автомобилей также повылетали стекла.
Один из автомобилей пострадал болшьше всего - в результате взрыва у него было выбито заднее стекло, также была серьезно помята крыша.
Пока что правоохранительные органы не комментируют происшествие. Не сообщается также, есть ли пострадавшие, и что послужило причиной взрыва.
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