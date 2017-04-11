



Взрыв в Киеве ночью 11 04 2017 - 11.04.2017 09:24

В ночь на 11 апреля в центре Киева прогремел взрыв. Происшествие случилось на улице Владимирской, 4, примерно в 1:00.

На первом этаже здания, где находится банковское отделение и рестораны, взрывной волной вынесло стекла. У припаркованных неподалеку автомобилей также повылетали стекла.

Один из автомобилей пострадал болшьше всего - в результате взрыва у него было выбито заднее стекло, также была серьезно помята крыша.

Пока что правоохранительные органы не комментируют происшествие. Не сообщается также, есть ли пострадавшие, и что послужило причиной взрыва.

Платиновая Буковина

Всі новини