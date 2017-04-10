В Украину придет новый грипп Мичиган

- 10.04.2017 13:04
В Украину придет новый грипп Мичиган

В следующем эпидемиологическом сезоне в Украине ожидается циркуляция гриппа "Мичиган", о чем свидетельствуют прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что используемые в прошлом сезоне вакцины не способны справиться с этим вирусом.

Так, на территории северного полушария нашей планеты ожидается распространение штамма гриппа А/Michigan/45/2015 (H1N1) наряду с вирусами "Брисбен", "Гонконг" и "Пхукет".

В ВОЗ отмечают, что вирус гриппа "Мичиган" схож с получившим распространение в 2009 году свиным гриппом.

Представители Всемирной организации здравоохранения отмечаеют, что в вакцинах против гриппа необходимо периодически менять вирусы. Вирусы гриппа постоянно меняются, и изменения вакцин позволят быть гарантировать больший эффект.

Стоит отметить, что только 0,3% населения Украины (или 106 683 человека) эпидемическом сезоне 2016-2017 сделали прививки от гриппа. Больше всего заболевших гриппом было зафиксировано в Киеве и области. В результате заболевания умерло 30 человек.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: грипп мичиган, вирус гриппа мичиган

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