В Украину придет новый грипп Мичиган- 10.04.2017 13:04
В следующем эпидемиологическом сезоне в Украине ожидается циркуляция гриппа "Мичиган", о чем свидетельствуют прогнозы Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что используемые в прошлом сезоне вакцины не способны справиться с этим вирусом.
Так, на территории северного полушария нашей планеты ожидается распространение штамма гриппа А/Michigan/45/2015 (H1N1) наряду с вирусами "Брисбен", "Гонконг" и "Пхукет".
В ВОЗ отмечают, что вирус гриппа "Мичиган" схож с получившим распространение в 2009 году свиным гриппом.
Представители Всемирной организации здравоохранения отмечаеют, что в вакцинах против гриппа необходимо периодически менять вирусы. Вирусы гриппа постоянно меняются, и изменения вакцин позволят быть гарантировать больший эффект.
Стоит отметить, что только 0,3% населения Украины (или 106 683 человека) эпидемическом сезоне 2016-2017 сделали прививки от гриппа. Больше всего заболевших гриппом было зафиксировано в Киеве и области. В результате заболевания умерло 30 человек.
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