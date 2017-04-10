Земле грозит повторение триасового периода

- 10.04.2017 12:21
Земле грозит повторение триасового периода

В 23 столетии количество углекислого газа в атмосфере Земли может достигнуть уровня триасового периода. Такие изменения, как утверждают ученые, неизбежны, если человечество продолжит использовать все виды топлива, имеющиеся на планете.

Ученый-геохимик из Университета Саутгемптона Гевин Фостер отметил, что непосредственные данные уровня углекислого газа в атмосфере Земли, которые имели место много миллионов лет назад, получить невозможно. Однако выводы были сделаны на основании косвенных данных.

В частности, был проведен анализ, согласно которому на Земле количество углекислого газа увеличивается с необыкновенной скоростью. Во время периода индустриализации уровень углекислого газа составлял 280 частей на миллион. Этот показатель к 2016 году достиг уже 400 частей на миллион. Если люди продолжат использовать в качестве топлива ископаемые, то климатические условия планеты сравняются с теми, которые имели место на момент триасового периода. Во время триаса на Земле объемы CO2 составляли порядка 2000 частей на миллион, а климат был жарким и сухим.

При этом, ученые полагают, что климат будет гораздо жарче, по сравнению с триасовым периодом, так как Солнце стало за это время более ярким - ввиду произошедших на звезде ядерных реакций.

Платиновая Буковина

Ключові слова: триасовый период на Земле, период триас, концентрация углекислого газа в атмосфере Земли

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