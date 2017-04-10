



Россия продолжает срывать Минские соглашения - эксперт - 10.04.2017 09:39

Член-корреспондент Королевского института международных отношений Джеймс Шерр отметил, что в течение двух лет Россия стабильно нарушала основные положения Минских положений.

По словам Шерра, Минские соглашения были буквально похоронены Россией с помощью различных действий - введения на оккупированных территориях рубля, признания документов незаконных республик, а также присвоением украинских прдеприятий на Донбассе.

Корреспондент отметил, что Россия руководствовалась задачей интегрировать отдельные регионы Донецкой и Луганской областей в Украина так, чтобы они изнутри продолжали разрушать суверенитет. Однако такая стратегия не принесла плодов, равно как и стремление вывести путем провокаций украинских военных на открытый конфликт.

При этом, Джеймс Шерр подчеркнул, что сейчас украинская армия гораздо мощнее и опытнее, потому военное наступление со стороны России не принесет такого успеха, как, к примеру, в 2015 году. В связи с этим корреспондентэксперт подвел итог, что российская сторона изменила стратегию. Ранее она действовала по сценарию, схожему с абхазским, однако теперь расклады изменились.

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