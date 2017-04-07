



Украинец бесплатно побывал в 17 странах мира - 07.04.2017 17:11

Киевлянин Олег Петров увлекается путешествиями, причем, практически не тратит на них деньги. В течение последних трех лет Петров смог побывать в 17 различных странах, и для бесплатных путешествий, как утверждает украинец, у него имеются особые хитрости и приемы.

Про профессии Олег является артистом, однако он позиционирует себя как актера, вокалиста, ведущего, химика, тамаду. С детских лет он мечтал стать моряком и много путешествовать.

Петров делится, что последние пять лет у него пошатнулось душевное равновесие, и возникла необходимость воплощать в жизнь свои мечты. Украинец отметил, что семьей он пока не обзавелся, потому на месте его ничего не держит, потому он решил уехать из Украины на несколько месяцев в путешествие.

Сначала Петров планировал побывать на Кипре, оттуда отправиться в Турцию, в Грузию, планировал домой после возвращаться на родину, но оказался полностью вовлечен в процесс путешествия. Так, после Турции украинец отправился в Индию. В итоге он решил вовсе не возвращаться, находиться в постоянном движении, менять направления и отправляться туда, куда его тянет.

За время своих путешествий Олег успел посетить Кипр, Турцию, он побывал также в Армении и Грузии, в Карабахе, Иране, на Шри-Ланке, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Омане, а также Индонезии, Таиланде, Индии, Сингапуре, Малайзии и других странах. Любимый способ путешествия - это автостоп, причем, подвозили Олега не только на автомобиле, но и на тракторах, пароме, катере, фуникулере, на поезде. Также он умудрился бесплатно путешествовать на самолете и аэростате.

Платиновая Буковина

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