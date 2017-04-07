



Как здоровое питание может привести к нервным срывам - 07.04.2017 16:20

Излишнее увлечение правильным питанием может, как ни парадоксально это звучит, навредить человеку. В особенности, речь идет о психическом здоровье.

В любом деле, даже в создании фигуры своей мечты, важно соблюдать меру и делать все постепенно. В желании сбросить несколько килограмм и избавиться от ненавистных сантиметров некоторые люди обращают внимание на различные методы тренировок, диеты и способы похудеть и привести тело в тонус. Главное - не перегибать палку, поскольку маниакальное стремление похудеть, в особенности - следование всем правилам питания, может привести к нервной орторексии. Орторексия представляет собой расстройства приема пищи, при котором стремление правильно питаться обретает навязчивый характер.

Одним из главных симптомов расстройства является постоянное вычитывание состава продуктов, когда вы идете за покупками в магазин. Также человек, у которого намечается орторексия, начинает отказываться от приемов пищи в гостях, так как не знает, из чего это блюдо готовится. Безусловно человеку самому трудно распознать наметившееся расстройство и признать наличие проблемы.

Но понять, что у вас орторексия, можно по следущим признакам. В первую очередь, вы уже проводите слишком много времени о том, что можно есть, а что нельзя. Моментальный отказ от любимых лакомств, даже если вы думали о них целый день, также может быть причиной расстройства. Сильное чувство вины, если вы все же позволили себя не слишком полезную еду, может не давать при орторексии покоя. Человек с таким расстройством готов наказыать себя голоданиями с черезчур сильными тренировками. Насторожить вас должен тот факт, что вы не питетесь ничем кроме пищи, которую приготовили сами, а в кафе не едите, а приходите только посидеть.

Такое увлечение правильным питанием граничит с помешательством. У здорового питания есть различные стороны, как положительные, так и отрицательные. Оптимальную систему питания и хорошую диету вам поможет подобрать диетолог, чтобы организм получал сбалансированную пищу. Чрезмерное внимание к рациону может стоить вам здоровья, поскольку организм может не получать достаточное количество необходимых витаминов и минералов. Так что орторексия может грозить не только проблемами с психикой, но и с физическим здоровьем.

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