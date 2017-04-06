



В Украине заблокирована выдача биометрических паспортов - 07.04.2017 10:23

В работу телекоммуникационных сетей миграционной службы было обнаружено вмешательство коммерческой структуры. В связи с этим в СБУ было принято решение временно заблокировать выдачуID-карт и биометрических загранпаспортов.

Служба безопасности Украины отмечает, что создатели телекоммуникационной сети для Государственной миграционной службы в 2014-2015 года присвоили часть средств. Серверное оборудование, которое имело доступ к данным ГМС, а также имело выход в интернет, было обнаружено сотрудниками СБУ в одном из частных предприятий Киева. К этому привело ненадлежащее исполнение технического задания.

Такие действия означают наличие условий для утечки информации. В связи с этим было решено приостановить работу центров предоставления административных услуг, а также паспортных сервисов по всей Украине. Работа была приостановлена 6 апреля спустя некоторое время после того, как были обнародованы результаты голосования Европарламента касаемо безвиза для Украины.

Выдачей паспортов занимается, в частности, государственное предприятие "Документ". На сайте предприятия указано, что сервис возобновит свою работу 7 апреля, то есть, сегодня.

Между тем, в обычном режиме продолжают работать подразделения миграционной службы. Там процесс выдачи паспортов осуществляется без изменений.

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