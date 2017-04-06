



Беспилотник ОБСЕ зафиксировал неотведенное вооружение ЛНР - 06.04.2017 17:11

По информации представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на ДонбассЕ, на территории Луганской области 5 апреля их беспилотник был обстрелян. Происшествие случилось на расстоянии около 200 метров на запад от аэродрома Луганска.

На расстоянии километра на восток наблюдатели услышали две очереди из стрелкового оружия. В общей сложности за 30 секунд было зафиксировано примерно 10-20 выстрелов. Наблюдатели немедленно решили возвратить беспилотник, на котором не были заметны очевидные повреждения. Указанный район члены СММ ОБСЕ покинули спустя некоторое время из соображений безопасности. Из наблюдателей никто не пострадал.

Предстаивтели ОБСЕ отмечают, что летательный аппарат зафиксировал 5 буксированных гаубиц 152 мм (5А65 "Мста-Б"), три РСЗО "Град", 7 самоходных гаубиц "Гвоздика" 122 мм, а также семь танков Т-72. Все вышеуказанное вооружение, находящееся в районе, нарушает соответствующие линии отведения.

Кроме того, миссия ОБСЕ регулярно особщает об обстрелах своих беспилотных летательных аппаратов.

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