



Из-за мусора Львову грозит чрезвычайное положение - 06.04.2017 14:54

Ситуация с вывозом мусора во Львове уже сравнима с критической. Как заявил мэр города Андрей Садовой на сессии Львовского городского совета, в городе может быть объявлено особое положение.

На территории города количество невывезенных бытовых отходов уже превышает 2000 тонн. Временно мусор принимали свалки во Львовской области, однако с пятницы они перестанут принимать мусор. Садовый отметил, что он общался по эому поводу с министром здравоохранения и премьер-министром Украины. Если ситуация и дальше будет обостряться, то без введения особого положения не обойтись.

Садовый отметил, что во время предыдущей сессии Львовский горсовет принял обращение, на которое не откликнулся ни один город Украины.

Мэр отметил, что никаких подтврежденных объемов на прием мусора из Львова никто не предоставил. Садовый отметил, что он звонил мэрам многих городов, однако ответа так и не получил. Происходящее он назвал искусственно созданной мусорной блокадой Львова.

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