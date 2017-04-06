Подготовка к Евровидению-2017 идет по графику - Кириленко

- 06.04.2017 11:38
Подготовка к Евровидению-2017 идет по графику - Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко делится новостями касаемо продвижения подготовительных работ к международному конкурсу Евровидения-2017 в Киеве.

Так, по словам Кириленко, главный фронт рабт приходится на внутренние помещения Международного выставочного центра, который станет главной локацией конкурса.

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Чиновник отметил, что работы осуществляются согласно запланированному графику. Вовремя решаются все работы, касающиеся производства, и ни о каких авралах речи быть не может. На настоящий момент в Международном выставочном центре работают украинские и зарубежные специалисты, общее количество которых превышает 800 человек. Внутри МВЦ осуществляется монтаж оборудования, устанавливается большая сцена, а также ведутся остальные сопутствующие работы.

К слову, для гарантии порядка и безопасности в период проведения Евровидения-2017 в Киеве будет задействовано около 10 тысяч правоохранителей. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Возможные провокации в столице во время проведения конкурса руководитель Национальнйо полиции исключать не стал.

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Ключові слова: Вячеслав Кириленко, процесс подготовки евровидения 2017, евровидение 2017 мвц

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