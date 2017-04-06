



Миссия зонда Cassini завершится в сентябре 2017 - 06.04.2017 10:41

Космический зонд Cassini вскоре закончит свою миссию, как отмечают в НАСА, после 13 лет работы в космосе. С 26 апреля зонд начнет подготовку к решающему маневру, и 15 сентября 2017 года он войдет в атмосферу Сатурна.

"Большой финал" - такое название получит последняя миссия аппарата. Cassini предстоит совершить между Сатурном и его внутренним кольцом 22 пролета. Полученные данные аппарат отправит на Землю, чтобы астрономы спмогли узнать больше о Сатурне и его спутниках. Завершение миссии запланировано на 15 сентября, когада зонд войдет в атмосферу планеты.

Дело в том, что у Cassini подходят к концу запасы ядерного топлива. Ранее планировалось отправить зонд на спутники Титан и Энцелад, однако на них может сущестововать жизнь, потому ученые НАСА решили не рисковать.

По мере того, как горючее аппарата будет заканчиваться, орбита Cassini будет становиться все менее управляемой. Это может привести к тому, что зонд может в итоге столкнуться с одним из спутников, что крайне не желательно.

В НАСА продемонстировали видеоролик с основными достижениями, полученными благодаря космическому зонду Cassini. В частности, именно он помог обнаружить лед на Энцеладе, а также озера метана на Титане. В видео также смоделировано завершение миссии зонда.

Астрономы полагают, что под конец миссии Cassini передаст новые и очень полезные данные. Предполагается выяснить состав атмосферы Сатурна, его колец, скорость вращния планеты, величину ее ядра. Также с помощью зонда удастся узнать больше, получив снимок необычного шторма на северном полюсе Сатурна, имеющем форму шестиугольника.

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