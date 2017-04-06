



Взрыв в центре Ростова 06 04 2017 - 06.04.2017 09:57

Утром четверга, 6 апреля, в российском Ростове-на-Дону прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, практически в центре города неизвестный мужчина оставил сумку на одной из улиц. Внутри сумки находилось взрывное устройство, которое спустя некоторое время и взорвалось.

Взрыв имел место на перекрестке Нахичеванского переулка и улицы Социалистической. В результате инцидента пострадал местный дворник. Мужчина выжил, однако был сильно травмирован - взрывом ему оторвало кисть руки. Территорию, где случился взрыв, сейчас оцепили. На место происшествия оперативно прибыли следователи, полиция, представители Министерства чрезвычайных ситуаций, саперы, а также другие оперативники.

Пока что больше подробностей по данному случаю не известны.

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