



Погода в Украине на Пасху 2017 - 05.04.2017 15:51

Пасха уже не за горами - в нынешнем году Воскресение Христово отмечается 16 апреля, и многим украинцам интересно, какой будет погода в этот праздник. Как стало известно из сообщений синоптиков, ночная температура на Пасху может опуститься до +1 градуса, в то время как средняя температура составит неболее +5... +10 градусов.

Об этом сообщил Николай Кульбида, глава Украинского гидрометцентра.

В конце марта погода в Украине отличалась теплом, а в Западной Европе в это время преобладала холодная ветренная погода. Теперь ситуация меняется с точностью до наоборот. Уже начиная с 6-9 апреля в Украине ожидается кратковременное похолодание.

Что касается погоды во второй половине месяца, то дневные показатели температуры будут достигать отмето 15-20 градусов выше нуля, а ночью - от +7 до +12 градусов.

Платиновая Буковина

Всі новини