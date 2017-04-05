Погода в Украине на Пасху 2017

- 05.04.2017 15:51
Погода в Украине на Пасху 2017

Пасха уже не за горами - в нынешнем году Воскресение Христово отмечается 16 апреля, и многим украинцам интересно, какой будет погода в этот праздник. Как стало известно из сообщений синоптиков, ночная температура на Пасху может опуститься до +1 градуса, в то время как средняя температура составит неболее +5... +10 градусов.

Об этом сообщил Николай Кульбида, глава Украинского гидрометцентра.

В конце марта погода в Украине отличалась теплом, а в Западной Европе в это время преобладала холодная ветренная погода. Теперь ситуация меняется с точностью до наоборот. Уже начиная с 6-9 апреля в Украине ожидается кратковременное похолодание.

Что касается погоды во второй половине месяца, то дневные показатели температуры будут достигать отмето 15-20 градусов выше нуля, а ночью - от +7 до +12 градусов.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: погода на пасху, пасха 2017, Укргидрометцентр погода

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

За час черновицкие патрульные обнаружили 30 нарушителей правил парковки В Черновцах продолжаются внеплановые отработки патрульной полиции, направленные на снижение уровня аварийности на дорогах, а также на улучшение
- 05.04.2017 16:59
За интернет-агрессию в Германии будут штрафовать Правительство Германии приняло решение штрафовать социальные сети, если те откажутся удалить после поступления жалобы посты с языком ненависти
- 05.04.2017 16:37
НБУ получил 1 млрд долларов от МВФ 1 миллиард долларов США были перечислены Украине в качестве очередного транша от Международного валютного фонда. О переводе средств
- 05.04.2017 15:31
Кот помогает выздоравливать пациентам ветклиники В Денвере в Норфилдской ветеринарной клинике некоторое время работал необычный медбрат - кот по кличке Рон.
- 05.04.2017 15:16
Геращенко: боевики на Донбассе удерживают 121 пленного На территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем оккупантов, в настоящее время числится 121 незаконно
- 05.04.2017 14:56
Евровидение-2017 не планируют переносить в Берлин В сети явилась инфоомация о том, что Европейский вещательный союз якобы намерен лишить Украину права проводить Евровидение-2017, и сам конкурс
- 05.04.2017 14:33
В ЕП стартовали обсуждения резолюции по Brexit Обсуждение резолюции по выходу Великобритании из Евросоюза стартовало в Европейском парламенте. Резолюция позволит наметить рамки
- 05.04.2017 14:13
В Украине заработал Чернобыльский биосферный заповедник В пределах Чернобыльской зоны отчуждения в радиусе 30 километров начал функционировать Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
- 05.04.2017 13:48
Вокруг Марса вращаются останки планеты Телескоп Very Large Telescope из Чили позволил обнаружить на марсианской орбите останки некогда погибшей планеты. Соответствующее сообщение
- 05.04.2017 13:17
Отдых в Одессе: пляж vs культурная программа Знаменитые одесские пляжи "Ланжерон" — это пляж с достопочтенным возрастом
- 05.04.2017 12:42

Всі новини