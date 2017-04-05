



НБУ получил 1 млрд долларов от МВФ - 05.04.2017 15:31

1 миллиард долларов США были перечислены Украине в качестве очередного транша от Международного валютного фонда. О переводе средств сообщил на своей странице в Facebook глава украинского Министерства финансов Александр Данилюк. Средства четвертого транша МВФ в размере 1 миллиард долларов уже поступили в резерв Национального банка Украины.

Сейчас международные резервы Нацбанка составляют 16,1 миллиардов долларов.

Отметим, третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования был завершен Советом директоров МВФ в понедельник, 3 апреля. Это позволило выделить Украине очередной транш в размере 1 миллиарда долларов.

До этого Украина получила предыдущий транш в сентябре 2016 года. Тогда сумма перечислений также составила около 1 милларда долларов. Глава Минфина Украины заявил, что до конца года Украине могут быть предоставлены еще три транша МВФ. В частности, уже в мае фонд может перечислить средства в рамках пятого транша.

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