Евровидение-2017 не планируют переносить в Берлин- 05.04.2017 14:33
В сети явилась инфоомация о том, что Европейский вещательный союз якобы намерен лишить Украину права проводить Евровидение-2017, и сам конкурс может быть перенесен в Берлин. Данные заявления поспешили в официальном порядке опровергнуть представители ЕВС.
По заявлениям представителей союза, в нынешнем году конкурс состоится в Киеве, и никаких изменений локации не предвидится.
Стоит отметить, что известные российские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) позвонили генеральному диреткору ЕВС Ингрид Дельтенре. Звонок главе союза поступил якобы от премьер-министра Украины Владимира Гросмана.
Пранкеры заявили, что Дельтенре сообщила о позиции союза касаемо переноса Евровидения-2017 в Берлин.
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