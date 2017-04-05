В ЕП стартовали обсуждения резолюции по Brexit

- 05.04.2017 14:13
В ЕП стартовали обсуждения резолюции по Brexit

Обсуждение резолюции по выходу Великобритании из Евросоюза стартовало в Европейском парламенте. Резолюция позволит наметить рамки процесса выхода Великобритании из блока, а также соблюсти интересы остальных 27 государств, которые сохраняют свое членство в ЕС.

Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер отметил, что резолюция имеет определенный посыл. Она демонстрирует, что несмотря на выход Великобритании из сообщества, страны Европы остаются едиными, и никакие попытки не позволят дестабилизировать Европейский Союз.

Сторонам предстоит рассмотреть ряд важнейших вопросов, среди которых немаловажную роль выделяют вопросам торговли. Правительство Великобритании намерено проводить диалог касаемо торговли с ЕС одновременно с процессом Brexit. Но некоторые из еврочиновников с этим не согласны. К примеру, представитель Европарламента и глава фракции либералов в ЕП Ги Верхофстадт заявил, что сначала должна разрешиться ситуация с выходом Великобритании из блока, и только после этого можно будет приступать к переговорам по поводу будущих отношений с ЕС. По его словам, к такой глупой затее как Brexit привели разногласия между британскими консерваторами. Верхофстадт также отметил, что членство Великобритании в Евросоюзе изначально рассматривалось как "брак по расчету", что нельзя упускать во время голосования по резолюции.

Европейские консерваторы не разделяют подобных убеждений. Так, Хельга Стивенс, которая представляет в ЕП консервативную фракцию, отметила, что Европарламенту требуются сбалансированные переговоры. Потому нельзя усложнять жизнь Лондону, сохранив партнерские отношения.

 

Платиновая Буковина

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