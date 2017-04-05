В Украине заработал Чернобыльский биосферный заповедник

- 05.04.2017 13:48
В Украине заработал Чернобыльский биосферный заповедник

В пределах Чернобыльской зоны отчуждения в радиусе 30 километров начал функционировать Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Такую новость озвучил Виталий Петрук, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Петрук сообщил, что создание заповедника предусматривается указом президента от 2016 года. В то же время, заповедник зарегистрировали 31 марта текущего года, и с этого же дня он начал работу. Директором заповедника был назначен Тарас Мельничук. Из государственного бюджета 2017 года на старт заповедника было предусмотрено 5 миллионов гривен.

Заповедная зона будет охватывать зону отчуждения, кроме 10-километровой охранной зоны Чернобыльской АЭС. Задача данного объекта - сохранить природу, обеспечить возможности для проведения научных исследований, ограниченное посещение гражданами.

Туристические фирмы привозят в данную зону туристов, количество которых в 2016 году по сравнению с предыдущими показателями, возросло в два раза и достигло отметки 32 тысячи человек.

Чернобыльский заповедник подписал соглашение с японскими специалистами для изучения природы зоны. Коллеги из Японии изучают влияние на представителей животного и растительного мира аварии на АЭС "Фукусима", и поделятся своим опытом с украинцами.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС привела к одному из крупнейших выбросов радиации. В результате катастрофы произошло массовое радиационное загрязнение территорий, из-за чего более 200 тысячам людей пришлось оставить свои дома. На территории Киевской области в Украине, Брянской области в РФ, а также Гомельской и Могилевской областях Беларуси были созданы зоны отчуждения. В результате взрыва и тушения пожара на ЧАЭС в момент аварии погибл 31 человек, также было госпитализировано более 200 людей. Не представляется возможным подсчитать точное количество людей, которые потеряли здоровье либо скоропостижно умерли в результате аварии.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в Украине по состоянию на 1 января 2017 года числится 1 961 904 человека, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

 

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Ключові слова: Чернобыльский заповедник, заповедник в Чернобыле, Чернобыльская катастрофа

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