



Вокруг Марса вращаются останки планеты - 05.04.2017 13:17

Телескоп Very Large Telescope из Чили позволил обнаружить на марсианской орбите останки некогда погибшей планеты. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном опртале обсерватории в городе Арма, что в Северной Ирландии.

Астрофизики отмечают, что гравитация Марса полностью захватила данные объекты.

В общей сложности, было обнаружено девять астероидов, состав которых не отличается друг от друга, потому ученые сделали вывод, что все они имеют общее происхождения. Из составных материалов главным является минерал оливин, которые присутствует внутри небольших планет.

Исследования Марса продолжаются, и ученые озвучивают все новые подробности касаемо Красной планеты. К примеру, все спутники Марса разрушаются, в результате чего возникают новые спутники. За всю историю существования Марса имело место несколько пободных превращений. Следующее ожидается примерно через 70 миллионов лет. Компьютерное моделирование позволило установить - через это время марсианский спутник Фобос приблизится на максимальное расстояние к планете, и приливные силы приведут к его разрушению.

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