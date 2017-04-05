



Какие продукты позволяют худеть - 05.04.2017 12:21

Питание, которое позволяет добиваться отличных результатов в похудении, гораздо доступнее, чем кажется. Ведь многие продукты с так называемой отрицательной калорийностью так или иначе присутствуют в нашем привычном рационе. Ведь согласитесь, что может быть доступнее яблок или капусты?

Если вы намерены избавиться от парочки лишких килограммов и довести свою фигуру до желаемых параметров, наряду с физическими упражнениями важно обращать внимание на рацион. Диетологи рекомендуют включать в свое меню в регулярном порядке ускоряющие обмен веществ продукты. Эти продукты также позволяют нейтрализовать действие гормонов, под влиянием которых организм накапливает жир в области бедер и живота.

Среди таких продуктов на первом месте по пользе и эффективности находится свежая капуста. В капусте присутствуют особые волокна, которые не позволяют жирам усваиваться полностью. В капусте содержится очень мало калорий, и организм на переваривание ее тратит гораздо больше энергии, чем получает. Потому можно с уверенностью утверждать, что капуста - это самый настоящий продукт с отрицательной калорийность. Красивая на вид капуста кале, она же браунколь или грюнколь, которую можно отыскать в супермаркетах или крупных овощных магазинах, отлично справляется с задачей по сжиганию жиров. Кроме того, она отлично усмиряет аппетит, разгоняем метаболизм и способствует очищению печени.

Найти брокколи на полках овощного отдела сейчас тоже не проблема. Смело покупайте брокколи и готовьте из нее вкусную и полезную пищу. В этом продукте присутствует особое вещество под названием сульфорафан, под воздействием которого в организме человека активизируются расщепляющие жиры энзимы.

Известная многим поговорка о том, что одно яблоко в день избавляет нас от визитов к врачу, не была придумана на пустом месте. В яблоках содержится масса полезных для организма веществ, которые позволяют избавиться от отеков, а также почистить организм от токсинов. В яблоках присутствуют сжигающие углеводы кислоты, а именно - лимонная и тартроновая. Что касается яблочной кислоты, то она позволяет ускорить процессы переваривания пищи. Пектин блокирует процессы всасывания жиров, а пировиноградная кислота способствует их выведению из организма.

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