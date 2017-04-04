Канада будет поставлять Украине вооружение- 05.04.2017 10:09
Руководство Украины уже более двух лет обращалось к различным государством с просьбами о предоставлении вооружения, которое бы помогло в разрешении военного конфликта на востоке Украины. Однако до настоящего момента любые переговоры не приносили никаких результатом.
Как заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, в рамках скорого визита украинской делегации Минобороны в Канаду планируется решить вопрос поставок оружия.
Полторак отметил, что переговоры с канадской стороной касаемо поставок оружия продолжются достаточно долго. Поставки будут осуществляться на основании ранее подписанного договора. В настоящее время для Украины поставки оружия являются одной из важнейших тем ввиду планов по вступлению до 2020 года в Североатлантический альянс.
Стоит подчеркнуть, что договор о сотрудничестве Украины и Канады в сфере обороны был подписан министрами обороны обеих стран Степаном Полтораком и Харджитом Сейджаном.
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