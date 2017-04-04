



На зданиях в Черновцах установят охранные доски - 04.04.2017 12:21

В историческом центре Черновцов на зданиях появятся специальные охранные доски.

Об этом сообщила Елена Пушкова, глава отдела охраны культурного наследия Черновицкого городского совета.

Так, по словам Пушковой, уже было изготовлено 30 штух охранных досок - в рамках первого пакета досок. Вскоре эти доски будут установлены на фасадах зданий в историческом центре Черновцов, которые представляют собой архитектурное наследие города.

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