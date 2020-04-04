



Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 04 2017 - 04.04.2017 09:53

В Санкт-Петербурге в понедельник, 3 апреля, произошел террористический акт. В метро случился взрыв, который спровоцировал террорист-смертник.

Информацию об этом озвучивают российские средства массовой информации со ссылкой на источник в полиции.

Следователи склоняются к версии, согласно которой теракт осуществил смертник-одиночка, возможно, шахид. По данным видеосъемки даже удалось установить личность преступника. Речь идет о 23-летнем жителе Центральной Азии, а именно - уроженцем города Ош, что в Киргизии. Предварительно в совершении теракта подозревается Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, ныне гражданин РФ. В Министерстве внутренних дел отмечают, что террорист мог быть связан с запрещенными на территории РФ исламистскими организациями.

В метро сдетонировало взрывное устройство, изготовленное кустарным способом. Специалисты оценивают взрывчатку в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Так, устройство взорвалось приерно в 14:40 по московскому времени в вагоне метро. В этот момент поезд находился на перегоне синей стрелки между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Помимо этого, шахид успел заложить на станции "Площадь восстания" еще одно взрывное устройство. При этом, речь идет о более мощной взрывчатке. Самодельное устройство, замаскированное под огнетушитель, содержало в себе порядка 1 килограмма тротила, а также массу поражающих элементов. Эту взрывчатку пиротехники смогли вовремя обнаружить и обезвредить.

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