Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 04 2017

- 04.04.2017 09:53
Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 04 2017

В Санкт-Петербурге в понедельник, 3 апреля, произошел террористический акт. В метро случился взрыв, который спровоцировал террорист-смертник.

Информацию об этом озвучивают российские средства массовой информации со ссылкой на источник в полиции.

Следователи склоняются к версии, согласно которой теракт осуществил смертник-одиночка, возможно, шахид. По данным видеосъемки даже удалось установить личность преступника. Речь идет о 23-летнем жителе Центральной Азии, а именно - уроженцем города Ош, что в Киргизии. Предварительно в совершении теракта подозревается Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, ныне гражданин РФ. В Министерстве внутренних дел отмечают, что террорист мог быть связан с запрещенными на территории РФ исламистскими организациями.

В метро сдетонировало взрывное устройство, изготовленное кустарным способом. Специалисты оценивают взрывчатку в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Так, устройство взорвалось приерно в 14:40 по московскому времени в вагоне метро. В этот момент поезд находился на перегоне синей стрелки между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Помимо этого, шахид успел заложить на станции "Площадь восстания" еще одно взрывное устройство. При этом, речь идет о более мощной взрывчатке. Самодельное устройство, замаскированное под огнетушитель, содержало в себе порядка 1 килограмма тротила, а также массу поражающих элементов. Эту взрывчатку пиротехники смогли вовремя обнаружить и обезвредить.

Платиновая Буковина

Ключові слова: питерское метро теракт 3 апреля, теракт в Петербурге 3 апреля в метро

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Лучшие напитки для стройной фигуры Мы знаем, что питание отражается на нашей внешности и фигуре. Однако не только еде стоит уделять внимание. Есть определенные напитки
- 04.04.2017 15:52
Черновчан приглашают на массовую уборку города 8 04 2017 Жителей Черновцов приглашают принять участие во всеукраинской акции по уборке.
- 04.04.2017 15:12
Китайский разработчик собрал себе идеальную жену Китайский инженер Чжен Цзяцзя решил самостоятельно создать себе жену, создав своего персонального робота-женщину
- 04.04.2017 15:10
Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля Количество проданных билетов на Евровидение-2017 по состоянию на 3 апреля составило уже 26 919 билетов, и их общая
- 04.04.2017 12:40
На зданиях в Черновцах установят охранные доски В историческом центре Черновцов на зданиях появятся специальные охранные доски.
- 04.04.2017 12:21
Украина готовится к масштабной пограничной спецоперации Государственная пограничная служба начинает с 4 апреля года спецоперацию "Кордон-2017", которая продлится до 30 ноября текущего года.
- 04.04.2017 11:59
Вербное воскресенье 2017 - правила и традиции Вербное воскресенье в нынешнем году отмечается уже на этой неделе - 9 апреля. Как и праздник Пасхи, этот праздник переходящий, но всегда ровно за неделю
- 04.04.2017 11:23
ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту 50 евро С 4 апреля в обороте появилась новая купюра номиналом 50 евро, выпущенная Европейским центральным банком
- 04.04.2017 11:21
Дело Януковича еще не дошло до Оболонского суда В Оболонский суд Киева дело экс-президента Украины Виктора Януковича после ряда технических моментов так и не попало.
- 04.04.2017 10:59
Четыре объекта Солнечной системы могут стать планетами Четыре небесных тела, которые входят в Солнечную систему, могут в будущем получить статус планеты, отмечают ученые
- 04.04.2017 10:37

Всі новини