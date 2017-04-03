Улицу в Черновцах переименуют в честь Кайндля

- 03.04.2017 14:43
Улицу в Черновцах переименуют в честь Кайндля

Общественные слушания по поводу переименования улицы Челюскинцев в Черновцах состоятся 11 апреля. Слушания инициированы городским головой Алексеем Каспруком, сообщают в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Предполагаемое новое название - улица Раймонда Фридриха Кайндля.

Обсуждение будет проходить 11 апреля в 18:00 в здании городского совета по адресу Центральная площадь, 1, кабинет 105. Предполагается привлечь к вопросу переименования улийцы представителей общественности.

Отметим, что Раймонд ФРидрих Кайндль - это австро-немецкий историк, который проводил на Буковине исследования в области археологии, форльклора. Также он был известным литературоведом, а также активным деятелем общественности и образования. Его авторству принадлежит фундаментальный труд под названием "История Черновцов от древнейших времен до современности", написанный в 1908 году. Этот труд на сегодняшний день является неповторимым по объемам собранных материалов о Черновцах. Кайндль написал более 300 научных трудов по тематике, связанной с Буковиной. Он является наиболее выдающимся этнографом, археологом и историком Буковины австрийского периода.

Платиновая Буковина

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