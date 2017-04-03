



Польша обвиняет российских диспетчеров в катастрофе под Смоленском - 03.04.2017 13:47

Польская прокуратура настаивает на виновности российских авиадиспетчеров и третьего лица по результатам расследования Смоленской трагедии. С таким заявлением выступил Марек Пасьонек, заместитель генерального прокурора страны.

По словам Пасьонека, был осуществлен анализ 2 тысяч томов материалов следствия, также были изучены результаты эксгумации останков тел Смоленской катастрофы, на основании чего стали возможными новые обвинения по данному делу. В прокуратуре утверждают, что эксгумация позволила установить замену двух тел. Также фрагменты тел других людей присутствовали в пяти гробах.

В адрес российских диспетчеров воздушного движения, а также третьему лицу в башне приписываются умышленные действия, результатом которой стала катастрофа. Пасьонек утверждает, что диспетчерам лично необходимо представить обвинения.

Отметим, представители польскного правительства ранее заявляли о том, что из-за российского расследования в деле Смоленской катастрофы они намерены подать жалобу в Международный суд ООН. Еще одной причиной для жалобы послужил отказ России возвращать обломки воздушного судна Ту-154М.

Напомним, рядом с аэропортом "Северный", что под Смоленском, 10 апреля 2010 года произошло крушение самолета Ту-154, на борту которого пребывал президент Польши Лех Качинський в составе польской делегации, которая направлялась на торжественные мероприятия по случают 70-летия Катыньского преступления. Количество погибших в результате данной катастофы составило 96 человек.

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