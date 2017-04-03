Гонтарева подала заявление об отставке

- 03.04.2017 12:09
Гонтарева подала заявление об отставке

Как стало известно, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подается в отставку, теперь уже окончательно.

О том, что Гонтарева подала заявление, сообщила в кулуарах Верховной Рады народный депутат Украины Ирина Луценко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко. Луценко подтвердила, что Гонтарева выполнила принятый на нее фронт работы, и приняла решение об оставке.

В то же время, в пресс-службе Нацбанка данную информацию не подтверждают, и обещают предупредить об отставке главы в течение месяца.

Пока что фракции коалиции, отметила, нардеп, не осуждали возможную кандидатуру на пост главы национального регулятора.

Стоит отметить, что в Национальном банке Украины, в том числе и в отношении главы НБУ Валерии Гонтеревой, осуществляются проверки НАБУ касаемо причастности к убыткам из-за рефинансирования коммерческих банков, оцениваемых в миллиарды гривен.

Платиновая Буковина

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