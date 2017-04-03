Гонтарева подала заявление об отставке- 03.04.2017 12:09
Как стало известно, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подается в отставку, теперь уже окончательно.
О том, что Гонтарева подала заявление, сообщила в кулуарах Верховной Рады народный депутат Украины Ирина Луценко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко. Луценко подтвердила, что Гонтарева выполнила принятый на нее фронт работы, и приняла решение об оставке.
В то же время, в пресс-службе Нацбанка данную информацию не подтверждают, и обещают предупредить об отставке главы в течение месяца.
Пока что фракции коалиции, отметила, нардеп, не осуждали возможную кандидатуру на пост главы национального регулятора.
Стоит отметить, что в Национальном банке Украины, в том числе и в отношении главы НБУ Валерии Гонтеревой, осуществляются проверки НАБУ касаемо причастности к убыткам из-за рефинансирования коммерческих банков, оцениваемых в миллиарды гривен.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.04.2017 16:17
- 03.04.2017 15:50
- 03.04.2017 14:43
- 03.04.2017 13:47
- 03.04.2017 13:42
- 03.04.2017 12:53
- 03.04.2017 11:36
- 03.04.2017 11:32
- 03.04.2017 10:56
- 03.04.2017 10:41