



В Мариуполе подорвали машину контрразведчика СБУ - 31.03.2017 16:47

В пятницу, 31 марта, в центре Мариуполя взорвалась машина полковника Александра Хараберюша, замначальника управления контрразведки донецкого главка СБУ. Происшествие случилось в 8:35 на пересечении улицы Кафайской и проспекта Металлургов.

Отмечается, что в машине на момент взрыва находился только Хараберюш. Взрывом ему оторвало обе ноги, и он потерял много крови. Медики не успели доставить контрразведчика в больницу - он скончался по дороге в машине скорой помощи.

В соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса Украины было возбуждено уголовное дело. Произошедшее классифицируется как террористический акт. Следствие осуществляет Служба безопасности Украины. По словам главы СБУ Василия Грицака, ведомство сделает все возможное, чтобы как можно быстрее найти виновных, котоыре понесут должное наказание.

Примечательно, что донецкие боевики ранее озвучивали угрозы в адрес Хараберюши. Так называемый секретарь совета безопасности "ДНР" Александр Ходаковский в октябре прошлого года обвинил ряд украинских силовиков, среди которых назвал имя подполковника, в пытках над задержанными. Ходаковский отметил, что силовиков ждут как вопросы, так и заготовленные для них патроны, и пообещал воплотить в реальность планы в из отношении.

Андрей Пинчук, который ранее занимал пост так называемого министра государственной безопасности, опубликовал книгу мемуаров. Бывший представитель властей донецких боевиков в одном из фрагментов книги отзывался о Хараберюше как человеке, который искренне ненавидел Россию и ДНР. По словам Пинчука, контрразведчик лично выходил в бои против ДНР, упивался расстрелами и пытками ополченцев.

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