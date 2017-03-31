



Украине грозит запрет участия в новых конкурсах Евровидения - 31.03.2017 15:32

Европейский вещательный союз подготовил письмо премьер-министру Украины с предупреждением Украины о санкциях. Представители ЕВС подтверждают - это письмо, отправленное еще 23 марта, действительно имеет место быть.

Письмо о возможных санкциях главы ЕВС Ингрид Дельтенре адресован Владимиру Гройсману. В тексте обращения говорится о том, что Украину могут дисквалифицировать из будущих конкурсов, если участнице от РФ Юлии Самойловой не будет разрешен въезд на территорию страны. Дельтенре также отметила, что по этой причине некоторые страны могут также сняться с участия в конкурсе.

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По словам главы ЕВС, въезду какому-либо из артистов на Евровидение ранее не препятствовала ни одна принимающая страна. В связи с этим Европейский вещательный союз не намерен создавать в нынешнем году прецендент. Запрет на въезд российской участницы в Украину рассматривается как неприемлемое решение.

Дельтенре отмечает, что в ЕВС обратились уже несколько стран-участниц конкурса, которые раскритиковали решение о запрете, в связи с чем раздумывают уйти из конкурса. Кроме того, глава ЕВС отметила, что информации о том, что Самойлова представляет угрозу национальной безопасности Украины, союз не располагает.

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