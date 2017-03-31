



В ДТП подо Львовом погибли иностранцы 31 03 2017 - 31.03.2017 11:15

Утром пятницы, 31 марта, примерно в 6:30 на автомобильной дороге Львов - Рогатин произошла авария, в которой погибло двое иностранцев. В пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области отмечают, что в Жидаческом районе неподалеку от села Пятничаны произошло лобовое столкновение автобуса Neoplan и авто марки Mercedes.

Отмечается, что и легковое авто, и туристический автобус были иностранной решистрации. Попытавшись избежать столкновения, автобус вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.

26-летний водитель авто марки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также погиб пассажир авто 39 лет по дороге в больницу. Оба погибших являются гражданами другой страны. Еще один пассажир мерседеса выжил. Что касается автобуса, то пассажиры получили травмы, устанавливается количество пострадавших. На момент ДТП в автобусе находлось 2 водителя и 42 пассажира.

На место происшествия выехали представители правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств данного ДТП. В соответствии с частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины было открыто уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения либо управления транспортным средством. Наказание за данное происшествие предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без права управлять транспортным средством до 3 лет.

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