Клубнику признали самой вредной ягодой

- 31.03.2017 11:05
Клубнику признали самой вредной ягодой

Американские исследователи провели ряд испытаний и выяснили, какая ягода является самой опасной для человека. Стоит отметить, что ягода, о которой пойдет речь, изначально вовсе не относится к ядовитым.

По результатам изучений самых опасных для здоровья фруктов, овощей и год, было установлено, что по количеству содержащихся в плодах пестицидов и химических удобрений, явно лидирует клубника.

За клубникой по содержанию вредных соединений по мере убывания идут яблоки и шпинат, вред от которых оценивается примерно одинаково. На втором месте по вредному содержанию оказалолись персики и нектарины, вишня, груша, а также виноград. В таких пложах, как помидоры, картофель и сладкий перед, пестициды все же присутствовали, однако в наименьших количествах. Что же касается практически безвредных плодов, то ими оказались ананасы, авокадо, грейпфруты и киви.

Кроме того, безвредными оказались лук, капуста, баклажаны и спаржа. Они не только безвредны, но и, безусловно, очень полезны.

Платиновая Буковина

Ключові слова: вред клубники, самые вредные фрукты и овощи

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах появится визовый центр Греции В Черновцах появится еще один визовый центр, на этот раз - от Греции. Как стало известно, работу Визовый центр Посольства Греции
- 31.03.2017 17:22
В Мариуполе подорвали машину контрразведчика СБУ В пятницу, 31 марта, в центре Мариуполя взорвалась машина полковника Александра Хараберюша. замначальника управления контрразведки
- 31.03.2017 16:47
Украине грозит запрет участия в новых конкурсах Евровидения Европейский вещательный союз подготовил письмо премьер-министру Украины с предупреждением Украины о санкциях
- 31.03.2017 15:32
Пчелины рой прервал бейсбольный матч в США Матч между командами Корорадо и Сан-Диего, предшествующий сезону Главной лиги бейсбола, был в срочном порядке приостановлен
- 31.03.2017 14:53
Экс-главу ГСЧС в Одесской области арестовали заочно Печерский районный суд Киева утвержил решение о заочном аресте бывшего начальника ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области
- 31.03.2017 14:23
Для бойцов АТО повышают доплаты с 1 04 2017 Дополонительные выплаты для бойцов линии непосредственного столкновения в зоне АТО будут увеличены на 1500 гривен
- 31.03.2017 13:45
Национальный оркестр народных инструментов откроет Евровидение-2017 С каждым появляется все больше новостей касаемо предстоящего конкурса Евровидение-2017. В столице на церемонии открытия выступит Национальный
- 31.03.2017 12:36
Электронный билеты введут в трех украинских городах Пилотный проект по внедрению в Украине электронного билета на проезд стартует в ближайшее время в трех украинских городах
- 31.03.2017 12:03
В ратуше и приемное мэра Черновцов установят камеры Камеры видеонаблюдения в помещениях городского совета Черновцов планируют установить в коридорах и приемной мэра Алексея Каспрука.
- 31.03.2017 11:43
В космос повторно отправили одну и ту же ракету Впервые в истории космическую ракету удалось использовать для космических запуском во второй раз. Своим достижением делится
- 31.03.2017 11:39

Всі новини