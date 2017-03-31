Клубнику признали самой вредной ягодой- 31.03.2017 11:05
Американские исследователи провели ряд испытаний и выяснили, какая ягода является самой опасной для человека. Стоит отметить, что ягода, о которой пойдет речь, изначально вовсе не относится к ядовитым.
По результатам изучений самых опасных для здоровья фруктов, овощей и год, было установлено, что по количеству содержащихся в плодах пестицидов и химических удобрений, явно лидирует клубника.
За клубникой по содержанию вредных соединений по мере убывания идут яблоки и шпинат, вред от которых оценивается примерно одинаково. На втором месте по вредному содержанию оказалолись персики и нектарины, вишня, груша, а также виноград. В таких пложах, как помидоры, картофель и сладкий перед, пестициды все же присутствовали, однако в наименьших количествах. Что же касается практически безвредных плодов, то ими оказались ананасы, авокадо, грейпфруты и киви.
Кроме того, безвредными оказались лук, капуста, баклажаны и спаржа. Они не только безвредны, но и, безусловно, очень полезны.
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