



Клубнику признали самой вредной ягодой - 31.03.2017 11:05

Американские исследователи провели ряд испытаний и выяснили, какая ягода является самой опасной для человека. Стоит отметить, что ягода, о которой пойдет речь, изначально вовсе не относится к ядовитым.

По результатам изучений самых опасных для здоровья фруктов, овощей и год, было установлено, что по количеству содержащихся в плодах пестицидов и химических удобрений, явно лидирует клубника.

За клубникой по содержанию вредных соединений по мере убывания идут яблоки и шпинат, вред от которых оценивается примерно одинаково. На втором месте по вредному содержанию оказалолись персики и нектарины, вишня, груша, а также виноград. В таких пложах, как помидоры, картофель и сладкий перед, пестициды все же присутствовали, однако в наименьших количествах. Что же касается практически безвредных плодов, то ими оказались ананасы, авокадо, грейпфруты и киви.

Кроме того, безвредными оказались лук, капуста, баклажаны и спаржа. Они не только безвредны, но и, безусловно, очень полезны.

Платиновая Буковина

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