



Экс-президента Южной Кореи отправили в тюрьму - 31.03.2017 10:29

После обвинения во взяточничестве, пердаче конфиденциальной информации третьему лицу и злоупотеблении властью бывшего президента Южной КОреи Пак Кын Хе отправили в заключение. Выданныц ордер на арест будет действителен со дня вступления в силу в теченике 20 дней. Предполагается, что в официальном порядке государственное обвинение бдет выдвинуто экс-президенту еще до момента истечения данного срока.



После того, как судебное решение было озвучено, Пак Кын Хе отправили на юг Сеула в пенитенциарное учреждение сразу из центральной прокуратуры. Отметим, что там уже находятся другие фигуранты крупного коррупционного скандала. Так же находится и Цой Сун Силь - ее подруга, которой экс-президент передавала конфиденциальные данные.

Напомним, в Южной Корее крупнейший связанный с коррупцией скандал разгорелся в октябре 2016 года. Тогда СМИ начали публиковать данные о том, что крупные южнокорейские корпорации, в числе которых - Samsung, получили в обмен на внесение в созданные Цой Сун Силь средства поддержку со стороны государства. Несмотря на то, что Цой Сун Силь не занимала никаких постов в руководстве страны, она активно получала выгоду от вмешательства в дела президентской администрации.

В рамках коррупционного разбирательства кроме Цой Сун Силь и экс-президента Пак Кын Хе, обвинения были выдвинуты в целом 30 людям, в том числе и Ли Чжэ Ёну, который является фактическим главой Samsung.

10 марта Пак Кын хе была отстранена по решению Конституционного суда от управления государством, и в настоящий момент она находится под арестом.

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