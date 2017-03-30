



Украина на 84-м месте в рейтинге человеческого развития - 30.03.2017 14:50

Сегодня координатор системы ООН в Украине, постояный представитель программы развития ООН и координатор по гуманитарным вопросам Нил Уокер представил доклад о человеческом развитиии за 2016 год.

Как выяснилось, по Индексу человеческого развития из 188 стран Украина оказалась по итогам 2016 года а 84-м месте, набрав 0,743 пункта. Данный показатель относит Украину к высокой категории человеческого развития.

В рейтинге Украина находится на позициях ниже среднего для стран Европы и Центральной Азии, а по рейтингу сравнялась с Арменией.

Стоит отметить, что в Украине за чертой бедности проживает практически 60% населения. Об этом в своем отчете также упомянул постоянный представитель программы развития ООН в Украине.

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