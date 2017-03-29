Показатели современного климата шокируют ученых

- 30.03.2017 11:47
Показатели современного климата шокируют ученых

Недавно был представлен отчет Всемирной метеорологической организации о состоянии глобального климата в 2016 году - с рекордными показателями засухи, осадков, таяний морских льдов, а также других показателей, которые свидетельствуют об экстремальных изменениях климата нашей планеты.

Среднегодовая температура по сравнению с доиндустриальным периодом возрасла на 1,1°C является рекордным показателем. В Африке на 60% ниже среднего уровня снизилось количество осадков, что привело к увеличению количества голодающих в африканских странах до милионных показателей. В это же время в Юго-Восточной Азии из-за сильных наводнений жители вынуждены мигрировать. Для Китая 2016 года стал самым влажным за всю историю метеорологических наблюдений. В Канаде в период зимы-весны, наоборот, была зафиксирована крайне засушливая погода, в результате чего в провинции Альберта возникла сильный лесной пожар. Также из-за засухи сильные лесные пожары имели место в Тасмании.

И в Арктике, и в Антарктике уровень морского льда является крайне низким, а его образование - очень медленное. По всему миру регистрируются экстремально высокие температуры.

Генсек ВМО акцентировал внимание на сокрашении объемов выброса углерода в атмосферу, а также подготовке к дальнейшим ухудшениям климата. Также опасения вызывает возможный выход из Парижского климатического соглашения. Дело в том, что в новое правительство США после избрания президентом Дональда Трампа вошло достаточно много скептиков климатической науки. тем не менее, шансов для скептиков практически не осталось, ведь согласно отчету ВМВ, глобальное потепление - это проверенный и доказанный эмпирическим путем факт. Связь ежегодных изменений погоды с последствиями выброса парниковых газов невозможно и антинаучно отрицать.

Межправительственная группа экспертов прогнозирует - до 2100 года глобальная температура может превысить доиндустриальный уровень на 2,6-4,8°C. Это возможно в том случае, если в использовании топлива человечество не предпримет никаких изменений. Общая температура планеты может подняться на 7°C, в то время как преодоление отметки в 2°C уже является критической. Существенные петли обратной свящи начнут разрастаться примерно между 3 и 4°C. Это приведет к высвобождению из сибирской тундры метана в больших количествах, в итоге глобальное потепление будет происходить еще быстрее и интенсивнее. При достижении отметки в 6°C, человеческая циыилизация в привычнм нам виде не сможет существовать.

Платиновая Буковина

Ключові слова: изменения климата, глобальное потепление изменения, климатические рекорды

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