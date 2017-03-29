



Черновицкие патрульные станут строже к пешеходам - 30.03.2017 09:47

В Черновцах патрульная полиция начинает проводить внеплановые отработки, направленные на улучшение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на дорогах.

Информацию об этом сообщили патрульные полицейские Черновицкой области на официальной странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что на этот раз полицейские будут уделять больше внимания поведению пешеходов на проезжей части.

Кроме того, патрульные также будут тщательнее проверять соблюдение водителями правил, в особенности, касаемо остановки и стоянки транспотных средств, а также разговоров по телефону во время движения.

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