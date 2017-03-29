На Эвересте проведут масштабную уборку

- 29.03.2017 16:34
На Эвересте проведут масштабную уборку

На вершине Эверест перед началом альпинистского сезона планируется осуществить генеральную уборку и очистить пик от оставленного прошлыми экспедициями мусора.

Стоит отметить, что нынешняя кампания по уборке Эвереста отличается от прежних. На этот раз уборку будут осуществлять коммерческие экспедиции, хотя в прошлый раз организация лежала на правительственных органах Непала. Также в нынешнем году будут использоваться вертолеты, чтобы обезопасить жизни людей. Кроме того, сбор мусора не будет бесплатным.

Под мусором подразумеваются остатки экспедиционного груза, а также снаряжения, которые остались на Эвересте после сезонов 2014 и 2015 годов, послекшие массу катастроф. В результате стихийных бедствий многие альпинисты были вынуждены бросить на склоне свои вещи и немедленно прекратить восхождение.

Лидер коммерческой экспедиции Himalayan Experience Рассел Брайс, который возглавляет операцию по очистке Эвереста, является также опытным горным гидом. По его словам, в базовый лагерь уже доставлены мусорные мешки, каждый из которых позволяет собрать до 80 килограммов мусора.

Все эти мешки будут прикрепляться к вертолету, который доставит их на высоту 6400 метров, где расположен первый высотный лагерь. Оттуда мешки, наполненные собранным в первом и втором высотных лагерях мусором, будут доставлены вниз на вертолете.

Сумма оплаты за каждый спущенный с горы килограмм мусора составит 2 доллара.

Отмечается, что за все время уборок вершины Эверест удалось освободить от более чем 16 тонн мусора. Но точные объемы мусора, все еще находящегося на склонах горы, неизвестны.

Платиновая Буковина

Ключові слова: уборка эвереста от мусора, мусор на Эвересте

Коментарі (1)
4sport.ua | 29.03.2017
А что, указать источник информации религия не позволяет? http://4sport.ua/news?id=27497
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