



В НБУ идут проверки антикоррупционного бюро - 29.03.2017 15:52

В помещении Национального банка Украины в настоящее время идут проверки Национального антикоррупционного бюро.

Причиной обысков, как отмечают источники, является деятельность, связанная с Платинум Банком, который ранее был признан неплатежеспособным.

Напомним, что в доме заместителя главы правления НБУ Екатерины Рожковой ранее имели место обыски, которые проходили в октябре 2016 года.

Платинум Банк, как сообщалось ранее, в начале 2017 года был признан неплатежеспособным. В течение последних двух лет банк находился в постоянном риске банкротства. Компании МТС Платинум банк в 2015 году отказался вернуть несколько депозитов, общая сумма которых составляла 250 миллионов гривен. В то же время, банк продолжал вести деятельность по привлечению депозитов, завлекая клиентов огромными процентами с вкладов. Как стало известно, с помощью инсайдерских кредитов собранные средства выводились на счета подставных компаний.

Платиновая Буковина

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