



Легкий и доступный способ избавиться от стресса - 29.03.2017 15:13

Стрессы и депрессии стали все чаще создавать проблемы для современного человека. Как утверждают американские специалисты, есть довольно старомодный метод, который позволяет достаточно легко бороться со стрессами. Чтобы успокоиться и расслабить мысли, достаточно всего-навсего провести дома уборку.

Исследователи из Американского центра психических расстройств осуществляли наблюдения за добровольцами и установили: для психики человека одной из достаточно серьезных угроз является пыль и беспорядок дома.

В рамках эксперимента его участникам было нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Когда люди занимались уборкой, у них было замечено повышенное напряжение. Дело в том, что у многих сформировалась стойкая зависимость от личных вещей, которую вполне можно назвать болезненной. Из-за невозможности навести порядок в своем жилье многие люди впадали в депрессию. Потому если сделать усилие и привести в порядок свою квартиру, с депрессией также можно счастливо распрощаться.

Лучше всмего проводить уборку в энергичном темпе, и в результате человек ощутит нагрузку, сравнимую с занятиями спортом в течение 20 минут.

В Великобритании ученые пришли к выводу, что двадцатиминутная интенсивная уборка всего раз в неделю положительным образом сказывается на эмоциональном состоянии человека. Даже не связанная с работой по дому двигательгная активна полезна и для тела человека, и для его психики. У людей, занимавшихся домашними делами, на 20% реже возникали психические нарушения по сравнению с теми, кто предпочитал не делать ничего по дому. Со спортом ситуация еще лучше - занятия хотя бы раз в неделю на 33% реже ведут к психическим заболеваниям по сравнению с полным отсутствием в жизни спорта.

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