Легкий и доступный способ избавиться от стресса

- 29.03.2017 15:13
Легкий и доступный способ избавиться от стресса

Стрессы и депрессии стали все чаще создавать проблемы для современного человека. Как утверждают американские специалисты, есть довольно старомодный метод, который позволяет достаточно легко бороться со стрессами. Чтобы успокоиться и расслабить мысли, достаточно всего-навсего провести дома уборку.

Исследователи из Американского центра психических расстройств осуществляли наблюдения за добровольцами и установили: для психики человека одной из достаточно серьезных угроз является пыль и беспорядок дома.

В рамках эксперимента его участникам было нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Когда люди занимались уборкой, у них было замечено повышенное напряжение. Дело в том, что у многих сформировалась стойкая зависимость от личных вещей, которую вполне можно назвать болезненной. Из-за невозможности навести порядок в своем жилье многие люди впадали в депрессию. Потому если сделать усилие и привести в порядок свою квартиру, с депрессией также можно счастливо распрощаться.

Лучше всмего проводить уборку в энергичном темпе, и в результате человек ощутит нагрузку, сравнимую с занятиями спортом в течение 20 минут.

В Великобритании ученые пришли к выводу, что двадцатиминутная интенсивная уборка всего раз в неделю положительным образом сказывается на эмоциональном состоянии человека. Даже не связанная с работой по дому двигательгная активна полезна и для тела человека, и для его психики. У людей, занимавшихся домашними делами, на 20% реже возникали психические нарушения по сравнению с теми, кто предпочитал не делать ничего по дому. Со спортом ситуация еще лучше - занятия хотя бы раз в неделю на 33% реже ведут к психическим заболеваниям по сравнению с полным отсутствием в жизни спорта.

Платиновая Буковина

Ключові слова: уборка помогает от депрессии, как избавиться от депрессии дома, уборка против стресса

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах проходит кулинарный фест FoodLandBukovina-2017 В Черновцах в ТРЦ Бояновка проходит трехдневный международный фестиваль FoodLandBukovina-2017, в котором принимают участие талантливейшие
- 30.03.2017 14:12
Испанский мальчик подал в суд на мать из-за игр в телефоне Из-за нежелания учить уроки испанский школьник нашел оригинальный выход - мальчик подал на собственную мать в суд. Об удивительном случае рассказывает
- 30.03.2017 13:43
Активисты в Париже протестуют уже три дня В столице Франции уже третий день подряд не утихают массовые демонстрации и акции протеста. Митингующие бросают
- 30.03.2017 12:37
Подписан контракт для голосования на Евровидение-2017 28 марта Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заключила с шведской компанией Maximinimum
- 30.03.2017 12:22
Показатели современного климата шокируют ученых Недавно был представлен отчет Всемирной метеорологической организации о состоянии глобального климата в 2016 году - с рекордными показателями
- 30.03.2017 11:47
Как правильно употреблять соки фреш По сравнению с пакетированными соками фреши гораздо вкуснее и полезнее. Однако стоит помнить, что при выжимании сока фрукты теряют
- 30.03.2017 11:22
На разминирование Донбасса уйдет не меньше 10 лет - Тука Как отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
- 30.03.2017 10:41
Из-за теракта в Луцке дипучреждения в Украине просят усилить охрану Дипломатические представительства в Украине попросили усилить охрану зданий в стране после инцидента с обстрелом консульства Польши в Луцке
- 30.03.2017 10:25
Черновицкие патрульные станут строже к пешеходам В Черновцах патрульная полиция начинает проводить внеплановые отработки, направленные на улучшение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на дорогах.
- 30.03.2017 09:47
Проезд в Черновцах подорожает не для всех маршруток Проезд в черновицком транспорте дорожает с 1 апреля. проезд в маршрутке обойдется в 4 гривны, и 2 гривны будет стоить проезд в троллейбусе.
- 29.03.2017 17:09

Всі новини