



Отопление в Черновцах отключат 31 марта - 29.03.2017 15:00

В Черновцах отопительный сезон 2016-2017 завершится раньше привычных сроков - 31 марта.

Городской голова Алексей Каспрук уже подписал соответствующее распоряжение.

Традиционно савершение отопительного сезона приходится на 15 апреля. Однако в Черновцах было принято завершить подачу тепла 31 марта. Отопление будет отключено не только для жилого ин ежилого фонда, а также для зданий социальной сферы - школ и детских садов, больниц, поликлиник, роддомов и так далее.

Мэр отметил, что нынешний отопительный сезон отметился очень низкими поступлениями оплаты за услугу отопления со стороны черновчан. За тепло платили на уровне чуть больше 50%.

Платиновая Буковина

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