



Черновцы отметили 73-летие освобождения от фашистских захватчиков - 29.03.2017 13:35

29 марта исполняется 73 года с момента освобождения Черновцов от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в городе прошли торжественные мероприятия.

Ветераны войны, общественные активисты, глава областной ассоциации ветеранов Украины Василий Юрийчук, а также ряд представителей городской и областной администраций приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Памятнику Победы на Соборной площади.

Все присутствующие почтили поклоном глубокое уважение в память о воинах, которые в 1944 году отдали свои жизни в борьбе с врагом за освобождение буковинской земли и сохранении на ней мирной жизни.

На мероприятии также присутствовал духовой оркестр, который в конце церемонии исполнил Государственный гимн Украины.

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