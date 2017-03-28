



Ученые исследуют запись мыслей на носители - 28.03.2017 16:55

В США при участии предпринимателя Илона Маска была создана компания, основной задачей которой будет разработка метода, который позволит записывать на цифровые носители мысли человека.

Источники отмечают, что компания, о которой идет речь, называется Neuralink. Она была зарегистрирована еще в июле 2016 года в штате Калифорния.

Согласно регистрационным документам, родом деятельности Neuralink являются исследования в области медицины. Илон Маск войдет в число руководителей компании и будет частично обеспечивать финансирование работ компании.

В число сооснователей компании вошел еще один американский бизнесмен Макс Ходак, который подтвердил, что Маск будет осуществлять активную поддержку нового проекта. Исследования находятся сейчас на начальной стадии.

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