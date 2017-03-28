



По берегам Австралии ударил тропический циклон Дебби - 28.03.2017 14:05

На островах у берегов Австралии огромные разрушения выхвал мощный тропический шторм Дебби. Как стало известно, шторм нанес удар по побережью австралийского штата Квинсленд. Вместе с циклоном пришел ураганный ветер, скорость порывов которого достигает 73 метра в секунду (263 километра в час).

По словам очевидцев, в городе Боуени нет электричества, в воздухе мимо пролетают разные обломки. В Эрли-Бич пользователи сообщают о поваленных ураганом деревьях. Крыши некоторых домов начинают опасно качаться.

Из прибрежных районов Австралии ранее оперативно были эвакуированы десятки тысяч местных жителй.

Согласно информации метеорологического бюро Австралии, урагану Дебби была присвоена четвертая категория из пяти возможных. Чем ближе к побережью оказывается ураган, тем мощнее он становится. Данный циклон, как сообщают местные власти, является самым мощным за последние шесть лет.

Для помощи пострадавшим в результате циклона Дебби армию привели в состояние боевой готовности. Также организованы склады с топливом и продовольствием.

По словам Анастасии Палащук, которая является премьер-министром штата Квинсленд. За всю историю штата данная эвакуация является наиболее массовой, и этот циклон принес огромные разрушения.

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