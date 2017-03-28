



Безвиз для Украины может вступит в силу летом - 28.03.2017 12:20

Представители Министерства иностраных дел Украины Украины отмечают, что уже будущим летом украинцев ожидает введение безвизового режима в страны ЕС. Соответствующее сообщение появилось в Твиттер на странице департамента консульской службы МИДУ Украины.

Отмечается, что украинцы после принятия соответствующего решения смогут посещать страны Шенгенской зоны с лета.

В то же время, Грузия уже с сегодняшнего дня может пользоваться безвизовым режимом. Для граждан Грузии визовый режим отменили 28 марта.

В начале апреля ожидается голосование касаемо предоставления Украине безвиза, которое состоится в Европарламенте. Источники в ЕС отмечают, что решение о либерализации визового режима для Украины может быть принято уже 11 июня 2017 года.

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