Проезд в троллейбусе в Черновцах составит 2 грн

- 28.03.2017 11:38
Проезд в троллейбусе в Черновцах составит 2 грн

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета во вторник, 28 марта утвердил решщение касаемо повышения тарифов на проезд в городском электространспорте. 

Так, исполком утвердил повышение до 2 гривен, несмотря на то, что экономически обоснованным является тариф в 3 гривны. Студенты и школьники смогут воспользоваться услугами проезда в троллейбусе за 1 гривну, в то время как проездной обойдется в 120 гривен в месяц.

На заседании исполкома городской голова Алексей Каспрук отметил, что троллейбусное управоение сможет получить компенсацию от города в размере 18,2 миллиона гривен при повышении до 2 гривен. Из этой суммы 7 миллионов составляют средства на проезд льготников. Повышение до 3 гривен, отмечает мэр, позволит увеличить компенсацию до 20 миллионов гривен. Однако повышение до 3 гривен приведет к тому, что троллейбусы попросту потеряют платежеспособных пассажиров, которые предпочтут воспользоваться услугами маршруток, проезд в которых будет ненамного выше. Напомним, проезд в маршрутках Черновцов планируется с 1 апреля повысить до 4 гривен.

Каспрук также отметил, что с социальной и экологической точки зрения нельзя упускать развитие городского электротранспорта.

Платиновая Буковина, Черновцы

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