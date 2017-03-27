



В проект Брак за сутки включены еще 15 населенных пунктов - 27.03.2017 16:41

Еще 15 населенных пунктов Украины добавлены к списку, где можно осуществить процедуру заключения брака за сутки. Таким образом, к пилотному проекту по решению 25 марта смогут присоединиться также и села.

В официальном издании было опубликовано соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины №192-р от 22 марта 2017 года.

Так, брак за сутки теперь возможен для жителей таких населенных пунктов, как Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Борисполь, Кривой Рог, Бахмут, Белгород-Днестровский, Хотин, Черкассы, Чугуев, Полтава, Станица Луганская, Кременчуг, а также село Каменица Ужгородского района на Закарпатье.

Глава сельского, поселкового совета или мэр города (кроме глав областных центров и городов областного значения) могут обратиться в Министерство юстиции с ходатайством касаемо включения населенного пункта в перечень для осуществления браков за сутки. Ходатайство о об организации регистрации брака удовлетворяет в случае включения в проект исполнительный комитет населенного пункта.

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