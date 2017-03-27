Ученые изобрели гибкие стеклянные мембраны

- 27.03.2017 12:18
Ученые изобрели гибкие стеклянные мембраны

Полезное открытие позволит расширить возможности медицины для микроскопического мира. Речь идет об удивительном материале - гибком стекле, которое было изобретено учеными университета Бригема Янга.

Аарон Хоукинс, который является профессором электрической инженерии, обнаружил способ, который позволяет сделать хрупкое стекло гибким и подвижным материалом. При осуществлении движений на наноуровне, стекло после сгибания может принимать прежнюю форму. По словам Хоукинса, были созданы особые стеклянные мембраны, которые можно сгибать, а также двигать вверх и вниз.

На микроуровне активно используются современные мембранные устройства вроде лаборатории на чипе. Благодаря изобретению гибкого стекла работу можно будет осуществлять также и на наноуровне. Это будет весьма полезным для биологов и химиков, ведь в рамках исследований на таком глубинном уровне будет возможно перемещать и аналищировать мельчайшие биологические частицы, вроде ДНК, белков или вирусов.

Стекло в таких целях является оптимальным для использования материалом. Оно абсолютно не токсично, практически ничего не вступает в реакцию с ним и, кроме того, стекло довольно легко чистится.

Созданные на основе гибкого стекла устройства будут весьма полезны для проведени быстрого и эффективного анализа крови, что в частности, будет весьма полезно в криминологии.

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Ключові слова: гибкое стекло, гибкое и подвижное стекло

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