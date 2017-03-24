Опубликовано видео убийства Вороненкова- 24.03.2017 16:06
В центре Киева накануне, 23 марта, произошло убийство - рядом с одним из столичных отелей был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Источники в следственных органах предоставили видео, на котором запечатлен момент убийства экс-депутата.
Сейчас осуществляется ряд экспертиз в рамках расследования данного убийства, в особенности, баллистических и судебно-медицинских. Расследованием будет заниматься столичная прокуратура.
Уголовное производство было инициировано в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства была создана межведомственная следственная группа, в которую вошли представители Национальной полиции и следователи прокуратуры Киева. Оперативные сотрудники СБУ также привлечены к расследованию, определена группа процессуальных руководителей.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк озвучивал заявление, что
Убийство Вороненкова совершил некий Павел Ершов. Отмечается, что его разыскивают за участие в организации ряда конвертационных центров.
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